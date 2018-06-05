Ольштын, Польша, 5 июня, 2018, 17:19 — ИА Регнум. В Польше перевернулась фура, груженая туалетной бумагой. ДТП случилось в приграничном с Россией Варминьско-Мазурском воеводстве, а грузовик шел из Калининградской области.

Wm.pl Последствия ДТП с калининградской фурой

По данным интернет-издания «Ольштын», авария произошла у пос. Лютри в 40 км от границы с российским эксклавом.

По предварительным данным, фура опрокинулась после того, как водитель пытался уйти от лобового столкновения с вылетевшей на встречную полосу машиной. От сильного удара металлический кузов был поврежден и пачки туалетной бумаги оказались разбросанными по дороге.

Полицейские провели тест на алкоголь, водитель был трезв.

Перевернувшийся грузовик с прицепом полностью блокировал проселочную трассу на несколько часов. Дальнобойщик не пострадал.