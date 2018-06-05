Берлин, 5 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Австралийская комиссия по конкуренции и потребительским правам (ACCC) обвинила ANZ, Citigroup и Deutsche Bank в картельном сговоре и возбудила уголовное дело, к ответственности также будут привлечены ряд менеджеров высшего звена всех трех фининститутов, пишет Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Как отмечается в сообщении комиссии, это связано с договоренностями финансовых институтов при размещении акций ANZ на сумму 2,5 млрд австралийских долларов (1,9 млрд долларов США) в 2015 году. Тогда Deutsche Bank и Citigroup поддержали Australia & New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ) при продаже акций. Уже на прошлой неделе банки заявили, что не согласны с обвинениями ACCC.

Пресс-секретарь Deutsche Bank, выступая перед прессой подчеркнул: «Банк будет активно защищать своё честное имя и бороться с необоснованными обвинениями».

Судебное разбирательство, итогом которого могут стать большие денежные штрафы и тюремные сроки, начнётся 3 июля в Сиднее. Обвинение предъявлено как финансовым институтам, так и шести менеджерам высшего звена.