Ярославль, 5 июня, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Открытая модель праймериз изжила себя. Такое мнение высказали корреспонденту ИА REGNUM политические эксперты, комментируя ход и итоги предварительного голосования «Единой России» на выборах депутатов Ярославской областной думы.

Аргументируя своё мнение, ярославский социолог Евгений Голубев выделяет три момента по итогам праймериз.

Во-первых, процедура предварительного голосования не сильно интересна широкому кругу избирателей. Об этом свидетельствует низкая явка. Итоговый результат достигнут за счёт работы агитационных сеток кандидатов. Кого смогли загнать — загнали, а остальные голосование проигнорировали. Во-вторых, сопровождающие в очередной раз праймериз скандалы, мягко говоря, не добавляют популярности партии. Демонстративный отказ от участия в предварительном голосовании сенатора Анатолия Лисицына, арест депутата Павла Дыбина, скандальные итоги электронного голосования в 9-ом округе явно не помогут партии в сентябре на реальных выборах. В-третьих, за исключением пары-тройки округов реальной конкуренции на праймериз не было. Кандидаты на выдвижение от партии на сентябрьские выборы определены и согласованы изначально. Возникает резонный вопрос вообще о смысле проведения предварительного голосования», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Голубев.

По мнению социолога, «Единой России» было бы логично отказаться от открытой модели праймериз или вообще от самой процедуры предварительного голосования и определяться со списком кандидатов на партийной конференции, ограничив масштаб внутрипартийной конкуренции коридорами и кабинетами местной власти.

Политолог Сергей Киселёв убеждён, что прошедшие праймериз стали проверкой возможностей команды политтехнологов и ответственных лиц, призванных обеспечить «Единой России» необходимый результат на реальных выборах.

Они показали, что такой результат на гора выдать могут. Как? Это вопрос риторический. Степень скандальности давно уже никого не смущает. Надо обладать высочайшей уверенностью в безнаказанности чтобы так «кинуть» Василия Бобкова — ветерана боевых действий, идейного партийца, борца, рвущего за партию не только рубашку. В нынешней политической ситуации результату «Единой России» на выборах в сентябре ничто не угрожает. Он будет достигнут любым образом. Но хочу заметить, что если вы лишаете население способа выражения мнения и влияния на политику через выборы, то будьте готовы к другим способам, которые найдёт и использует сам народ», — считает Сергей Киселёв.

Соглашаясь с достаточно низким уровнем конкуренции на прошедших в Ярославской области праймериз, директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов не разделяет пессимизма ярославских экспертов.

В Ярославле были примерно понятны победители и те, кто не желателен в законодательном органе. Отдельный вопрос, конечно, по Лисицыну. Он играет в более большую политику. На самом деле его решение — неплохое позиционирование на будущее, которое можно выгодно потом подать в федеральных СМИ. А сейчас он дистанцировался от праймериз, да и от самой партии. Низкий интерес к участию в праймериз во много связан с «девальвацией» мандата депутата. Кто-то не хочет сделать публичными свои доходы или, например, объяснять жене, зачем ему ещё две однокомнатные квартиры в центре города. Кто-то понимает, что законодательное собрание уже перестало «делить деньги» и нет возможности «прислониться к бюджету», — считает Вячеслав Смирнов.

По мнению эксперта, существует несоответствие между тем, как проходят праймериз, и теми задачами, которые ставит перед собой «Единая Россия». Однако решение о каких-либо изменениях процедуры должны принимать партийные функционеры. Вячеслав Смирнов считает, что запрос на омоложение партии и на публичную дискуссию невозможно реализовать без реальной политической конкуренции.