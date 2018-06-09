Москва, 10 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июня, в России отмечают День работников текстильной и лёгкой промышленности. В соответствии с Указом президента РФ от 17 июня 2000 года, праздник ежегодно отмечается во второе воскресенье июня.

Джованни Баттиста Морони. Портной. Около 1570-1575

День работников текстильной и лёгкой промышленности начали отмечать еще в СССР. Праздник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». После распада Союза главы республик утвердили его на государственном уровне отдельными указами. Сейчас День работников лёгкой промышленности отмечают также на Украине, в Белоруссии и некоторых других странах бывшего Советского Союза.

История развития легкой промышленности в России берет начало в XVII веке. Именно тогда стали появляться первые государственные полотняные и суконные мануфактуры, на которых в основном трудились крепостные работники. Быстрый рост большинства отраслей лёгкой промышленности начался во второй половине XIX века, когда помещичьи фабрики, базировавшиеся на труде крепостных крестьян, стали вытеснять капиталистические фабрики, основанные на труде наёмных рабочих.

Во времена Советского Союза легкая промышленность начала стремительно развиваться. Преимущественно в центральных районах России появились льняные, шерстяные, трикотажные и хлопчатобумажные комбинаты. СССР был одним из мировых лидеров лёгкой промышленности. Он занимал первое место в мире по производству обуви и второе место по производству текстильных и швейных изделий.

После распада СССР постсоветский рынок открылся для импортных товаров, что привело к значительному спаду отечественного текстильного производства. Продукция лёгкой промышленности оказалась неконкурентоспособной по сравнению с иностранными производителями.

Сейчас крупнейшими компаниями в легковой отрасли являются «Чайковский текстиль», «Глория Джинс», «БТК холдинг», «Восток-Сервис», «Альянс «Русский Текстиль» и «Интер-Мода».