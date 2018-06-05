Якутск, 5 июня, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Представители предприятий связи и IT, отраслевого профсоюза, ветераны связи, общественники просят сохранить для отрасли «прекрасного профессионала и руководителя», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Александр Борисов

Прокуратура Республики Саха (Якутия) 10 мая опубликовала пресс-релиз, согласно которому министр связи и информационных технологий Александр Борисов якобы допустил нарушения, связанные с конфликтом интересов. Речь шла о трудоустройстве в ГУП «ТЦТР РС (Я)» сына министра и двух знакомых. Экс-глава Якутии Егор Борисов отреагировал на шумиху, которую подняли СМИ по этому поводу, отстранив Александра Борисова от должности. Однако с доказательствами коррупционной связи между ГУП «ТЦТР РС (Я)» и министром связи и информационных технологий вышло туго, что и стало поводом для флешмоба общественников.

«Александр Ильич является одним из самых авторитетных руководителей нашей отрасли, его высокие профессиональные качества как специалиста и руководителя позволили в короткий срок кардинально переломить ситуацию в отрасли связи Якутии. Подписывая данное обращение, мы надеемся, что отрасль сохранит своего руководителя», — сказано в обращении.

Сделанное за неполные 8 лет руководства Борисова в отрасли связи нельзя назвать иначе как прорывом: в республику пришли инвесторы, которые ведут строительство высокоскоростных магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), соединивших Якутию с «материком», построено около 6000 км ВОЛС, 2/3 якутян получили возможность пользоваться широким спектром современных услуг связи, а действующие тарифы на доступ к интернету уменьшились почти в 137 раз. В Якутии по федеральной программе построены 211 станций цифрового эфирного телерадиовещания, теперь 95% жителей республики имеют доступ к 10 общедоступным телеканалам в цифровом формате.

В 2016 году, когда наблюдалось массовое закрытие отделений банков в небольших населенных пунктах республики, по предложению Борисова в арктических и северных улусах республики в отделениях почтовой связи было установлено 160 рos-терминалов, которые позволили снимать наличность с банковских карт. Сегодня практику установки рos-терминалов в отделениях почты небольших населенных пунктов применяют по всей стране.

Довольно редко бывает, чтобы за чиновников такого уровня так массово вступались бы рядовые граждане, но в данном случае это оправданно, поскольку один сомнительный медиа-скандал может поставить крест на карьере перспективного руководителя.