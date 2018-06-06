Южно-Сахалинск, 7 июня, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Инициативу о многократном повышении ставок сбора за вылов водных биологических ресурсов дальневосточные рыбаки считают вредной, но у Росрыболовства своя позиция. В чем состоят две полярные точки зрения, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Луи Галле. Семья рыбака (фрагмент). 1848

Готовящиеся поправки в Налоговый кодекс повысят упомянутые ставки сбора в сотни раз. Инициативу подверг критике губернатор Сахалина Олег Кожемяко, приведший цифры — так, ставки сбора за вылов тонны наваги или камбалы вырастут с 10 до 2100 рублей, что, говорит губернатор, превратит сверхдоступную рыбу в деликатес. Росрыболовство считает иначе и утверждает, что сведения о значительном росте цен из-за планируемого нововведения — не обоснованы. Льготы будут сохранены для отечественных предприятий, производящих продукцию из российской рыбы и продающих ее в России. Это станет для рыбаков стимулом поставлять больше продукции на внутренний рынок, а не за границу, говорят в Росрыболовстве.

«Мера направлена на создание справедливых «правил игры» для рыбаков и на повышение доступности рыбной продукции на российском рынке», — сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь Росрыболовоства Ксения Тимакова.

Но и здесь дальневосточные рыбаки не согласны.

«Если бы деньги, которые правительство собирается взять с рыбаков, были бы, что называется, «мечеными», мы бы, возможно, и не возражали. То есть если бы эти деньги пошли бы на развитие нашей отрасли: на науку, на аквакультуру, на воспроизводство и так далее, думаю, возражений бы не возникло. Но деньги эти обезличенные. То есть они попадут в Федеральное казначейство, а уж куда они будут распределяться оттуда — никто не скажет. То ли на ликвидацию свалок, то ли на дороги, то ли ещё куда. Рыбохозяйственная отрасль от этого ничего не получит, ничего не выиграет. Рыбаки не видят в этом никакого смысла!» — говорит зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов.

Читайте подробности в материале: Станет ли народная рыба в ДФО антинародной: рыбаки спорят с Росрыболовством

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