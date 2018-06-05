Ростов-на-Дону, 5 июня, 2018, 16:22 — ИА Регнум. Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы поддержали кандидатуру бывшего работника министерства культуры Ростовской области в качестве нового руководителя городского управления культуры. Им стал Александр Доманов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

ИА REGNUM Администрация Ростова-на-Дону

О новом управленце известно, что он коренной житель Дона. В 2005 году окончил Ростовский государственный педагогический университет, получил диплом учителя технологии и предпринимательства, педагога профессионального обучения. Ранее Доманов возглавлял студенческий клуб, затем трудился в должности заместителя председателя по культурно-массовой работе первичной профсоюзной организации педагогического института Южного федерального университета.

С 2011 по 2018 год уроженец станицы Вёшенской Шолоховского района занимал различные должности в министерстве культуры Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смена руководителя управления культуры города-миллионника стала первым кадровым изменением в 2018 году. В апреле этот пост покинула Людмила Лисицына, ставшая у руля ещё в 1998 году.