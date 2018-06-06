Киев, 7 июня, 2018, 01:29 — ИА Регнум. В бюджетный период 2012—2017 годов Евросоюз выделит больше, чем сейчас, средств на ремонт украинских автодорог, считает и. о. главы Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак. Он также подчеркивает, что может позволить себе заявлять европейским партнерам, что выделяемые сейчас деньги — это копейки. Что эта за «копейки» и каковы главные события в инфраструктурной сфере Украины, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Kenneth Allen Колдобина

«Копейками» Новак называет 29 млн евро, которые выданы Евросоюзом на реконструкцию объездной дороги Тернополя, плюс небольшие суммы на другие проекты. С изрядной долей самоуверенности Новак утверждает, что если ЕС захочет дать денег на ремонт украинских дорог — он найдет способ это сделать. И вот почему:

«Украинские дороги являются самым важным элементом с точки зрения евроинтеграции, поскольку это дает фантастический и быстрый эффект, что влияет на ментальность людей. Никого в Европе не нужно убеждать, что дороги — это важно. Поэтому я в Европе постоянно акцентирую внимание на том, что это нужно. Во-вторых, — от этого выиграют все: и Украина, и ЕС», — говорит Новак.

Ремонт дорог между тем действительно остается вопросом острейшей актуальности. С этого года наконец-то заработал Дорожный фонд, на ремонт дорог в нем запланировано 49 млрд грн. — и это другая сумма, нежели предусмотренная на дорожное строительство и ремонт бюджетом. Предполагается, что работы будут проведены на 407 объектах (сейчас они ведутся на 150). Одновременно Украина заявила о международном проекте — Порошенко декларировал намерение активизировать использование транспортного коридора между Одессой и болгарской Варной. Один из элементов этой дороги — строительство моста через Дунай, и тут придется как-то заручаться согласием Румынии, которая на данный момент против. Правда, для этого Украине сначала предстоит уговорить на проект Румынию, напоминает эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры Александр Кава:

«Румыния выступает против того, чтобы строить мост через Дунай между Румынией и Украиной. Румыния заинтересована, чтобы транзит шел через территорию Молдавии, соответственно, стимулируя развитие экономики республики. Румыния в близких отношениях с Молдавией. Если будет сообщение между Украиной и Румынией, Молдавия останется без заработка на транзите».

О других новостях украинской инфраструктуры, включая железную дорогу, порты и аэропорты, читайте в статье: Украина требует от ЕС оплатить ремонт дорог в стране: обзор инфраструктуры

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