Ярославль, 5 июня, 2018, 16:46 — ИА Регнум. На очередном заседании муниципалитета Ярославля 6 июня депутаты обсудят вопрос о передаче в областную собственность здания бывшего спортивного интерната футбольного клуба «Шинник», расположенного на улице Спортивной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля

Городские власти планируют передать области два здания площадью около 500 квадратных метров и земельный участок под ними. В мэрии говорят, что здание долгое время не используется.

«Здание, расположенное по адресу Спортивная 6, пустует более 3 лет. Это бывший интернат спортивной школы «Шинник». Здание свободно от прав третьих лиц и передается области на безвозмездной основе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Футбольный клуб «Шинник», одним из учредителей которого является мэрия, пытался не только растить собственные кадры, но и привлекать талантливых детей из других регионов. Для этого во Фрунзенском районе и была создана школа-интернат круглосуточного пребывания.

«Интерната уже давно нет. Когда я пришел работать в «Центр подготовки юных футболистов», то там долгов было на 10 миллионов 400 тысяч рублей, и попечительским советом Центра было принято решение закрыть интернат. К нам сильнейшие ребята не едут. Они едут в Москву, Краснодар, а те, которые приезжали, были невысокого уровня. А затраты на содержание интерната были большие на тот момент», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор Центра подготовки юных футболистов ФК «Шинник» Галимджан Хайрулин.

Почему здание передается на безвозмездной основе и что там планируется сделать в будущем, в мэрии пояснить не смогли. Нет обоснования передачи недвижимости и в комплекте документов, представленных депутатам муниципалитета Ярославля. По данным источников ИА REGNUM, близким к органам городской власти, в здании бывшего интерната правительство области намерено разместить инспекцию административно-технического надзора. Ранее в мэрии рассматривалась возможность передать пустующие помещения школе искусств.

Интересно, что заседание комиссии по собственности, где депутаты должны были рассмотреть документ, дважды переносилось. В итоге комиссия обсудит этот вопрос прямо перед заседанием муниципалитета 6 июня.