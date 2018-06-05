Волгоград, 5 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум. Жители Волгоградской области, пострадавшие от весеннего паводка, получат компенсации в размере 10 тыс. рублей. Постановление о выделении денег подписал губернатор Андрей Бочаров, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. В общей сложности из бюджета региона выделено 57,2 млн рублей.

Константин Трутовский. Половодье. 1893

Больше всего получит Новоаннинский район области — 20,8 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 4 апреля в Волгоградской области из-за паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленные населенные пункты исчислялись десятками. Максимально был подтоплен 81 населенный пункт. Пострадавшие от паводка уже получили адресную материальную помощь.