Новосибирск, 5 июня, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников («Единая Россия») опроверг причастность членов своего штаба к телефонным звонкам с провокационными обвинениями в адрес мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ).На встрече с журналистами во вторник, 5 июня, Андрей Травников сказал, что понятия не имеет, кто за этим стоит.

Luca Florio Контраст. Лёд и пламя

«Это не действия того штаба, который помогает мне. Кто это делает — у меня нет информации. У меня могут быть только версии. Первая версия — это действительно противники другого потенциального кандидата. Вторая версия — то, что это явные или неявные сторонники другого кандидата, использующие этот метод, чтобы достичь обратного, отрицательного по отношению ко мне эффекта», — цитирует «НДН. инфо» врио губернатора области.

Nso.ru Андрей Травников (слева) и Анатолий Локоть

Телефонные звонки начали поступать новосибирцам на прошлой неделе. «Робот» предлагал ответить на вопросы: знают ли они о невыполненных предвыборных обещаниях мэра Новосибирска Анатолия Локтя и собираются ли за него голосовать.

«Во всяком случае, «звонари» успокоились. Травников утверждает, что не знает, кто звонил новосибирцам с идиотским опросом. А по моей информации, все это завершилось после визита в Новосибирск замначальника управления внутренней политики администрации президента России Харичева (визит заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента РФ Александра Харичева в Новосибирске состоялся 1 июня — прим. ИА REGNUM ), — написал управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков. — Не будем разбираться дальше, конечно, благо, вся эта дрянь прекратилась. Но важно то, что при возникновении любого подобного действа мы, уважаемые новосибирцы, должны немедленно его пресекать».

Отреагировал и обком КПРФ. На официальном сайте регионального отделения приводится мнение депутата Горсовета Новосибирска Антона Тыртышного. Отмечается, что он «в прошлом — директор регионального фонда социологических исследований «Полис». Тыртышный отмечает, что организация телефонного опроса является дорогостоящей процедурой.

«Стоимость одной заполненной анкеты — 100 рублей, не считая аналитической стадии. Если опросили 300 тысяч человек, провели сплошной обзвон всех телефонных номеров города, то на это было потрачено 20 миллионов рублей. Такова стоимость этой «игрушки» для тех, кто хочет дискредитировать Локтя», — заявил депутат.

Указывается, что «обе версии, предложенные Травниковым, выглядят маловероятно» и что «в итоге, средства, которым бы нашлось более полезное для Новосибирской области применение, затрачены на «чернуху», а руководителю исполнительной власти региона, судя по всему, приходится оправдывать столичных «советников».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на XI фестивале левой прессы «День Правды», который прошёл 2 июня, были люди, собиравшие подписи в поддержку Локтя. «Народный кандидат — Анатолий Локоть. Поддержим нашего земляка!» — значилось на листах.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирске прошёл XI фестиваль левой прессы День Правды

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Новосибирской области состоятся 9 сентября 2018 года. Назначены они после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. В тот же день указом президента РФ врио главы области был назначен мэр Вологды Андрей Травников («Единая Россия»). Травников уже заявил, что будет участвовать в выборах новосибирского губернатора в качестве кандидата. О своих губернаторских амбициях заявил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ). Накануне стало известно имя ещё одного возможного кандидата. «Справедливую Россию» на этих выборах может представить Анатолий Кубанов — депутат Законодательного собрания региона.

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Официально день голосования будет назначен на сессии Заксобрания 8 июня, но предвыборные страсти разгорелись задолго до этого. Команды Травникова и Локтя активно продвигают своих кандидатов. На конец мая, благодаря различным «ходам» в информационном поле сформировались два образа кандидатов: мэр Новосибирска Локоть, который сравнил городской сайт с кокаином, но «свой», и врио губернатора Травников, «который только и может, что выполнять поручения федерального центра» — «варяг».

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И хотя эксперты ранее прогнозировали конкурентную кампанию, пока просматривается только конфликтность.