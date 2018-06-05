Кострома, 5 июня, 2018, 15:41 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба по Костромской области не выявила необоснованного завышения стоимости топлива, сообщает ГТРК «Кострома». В регионе завершена проверка топливного рынка.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Проверка показала: необоснованного завышения стоимости топлива или сговора между продавцами в нашей области нет. На тот же процент выросли биржевые и оптовые цены. Из-за того, что российские нефтекомпании увеличили экспорт и сократили поставки на внутренний рынок», — сообщает областное телевидение.

По словам руководителя областного управления ФАС Мурсала Исмаилова, «идет значительный рост цен на нефть, и с учетом курса валют нефтяным компаниям выгодней продавать за границу».

Отметим, что рост цен на топливо «ударил» по костромским аграриям, ввиду активных посевных работ. По данным областного Департамента агропромышленного комплекса, себестоимость урожая вырастет на 16% при условии, если топливо не будет дорожать.

«Хозяйствам остается либо брать кредиты, либо ждать дополнительной господдержки», — передает ГТРК «Кострома».

»Пока на сегодняшний момент те цены, которые сложились на топливо, — по сравнению с прошлым годом мы уже потеряли 50 миллионов рублей», — отмечает директор Департамента АПК Сергей Иванов.

«Мы понимаем, что рост цен на моторное топливо оказывает существенное давление на инфляционные процессы. Мы ждем подтверждения от Костромастата, будем наблюдать за этой ситуацией. Надеемся, что решение Правительства РФ по снижению акцизов и прекращению их роста в текущем году — оно позволит стабилизировать ситуацию на рынке топлива», — сообщает директор Департамента экономического развития Александр Свистунов

ИА REGNUM напоминает, что в Костромской области из-за повышения цен на бензин местные власти намерены перевести «государственный и муниципальный транспорт на газомоторное топливо».

Отметим, что за последнее время стоимость бензина АИ-92 в Костроме выросла на 4 рубля; АИ-95 — на 3 рубля; дизельное топливо подорожало на 2 рубля. Повышение цен продавцы топлива объясняли ростом цен у Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода (ОАО «Славнефть-ЯНОС»).