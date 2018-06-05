Тель-Авив, Израиль, 5 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Израиль не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ на заявление высшего руководства Ирана о наращивании мощностей по обогащению урана. Об этом израильский политик написал 5 июня в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, в Израиле не удивлены высказыванием аятоллы Али Хаменеи о необходимости уничтожения Израиля посредством ядерного удара.

«Мы не позволим Ирану владеть ядерным оружием», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

Напомним, 27 мая в начале заседания кабинета министров израильского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что «высоко ценит» позицию, которую американская администрация заняла в отношении ядерного соглашения с Ираном.

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