Кострома, 5 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Доступ в интернет имеет каждый третий сотрудник организаций Костромской области, сообщает Kostroma. today со ссылкой на данные Росстата.

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За компьютером

«Как выяснилось, в регионе приходится лишь 47 компьютеров на 100 работников. Для сравнения — в Москве их 77 на 100 работников. Впрочем, надо сказать, что примерно такие же цифры — и у соседних регионов. Компьютер там явно нужен не каждому работнику», — отмечают в новостном агентстве.

ИА REGNUM напоминает, что всего в организациях региона работает 181 тысяча 800 костромичей:

  • в организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства — работают более 70% человек;
  • в обрабатывающих производствах — 22%,
  • в образовании — 12%;
  • в области здравоохранения и социальных услуг — 11%;
  • в торговле — 10%;
  • в транспортировке и хранении — 6%;
  • в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 5%;
  • в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 4%;
  • в строительстве — 2%.

По данным статистиков больше всего зарабатывают костромичи, работающие в сферах:

  • Финансовые услуги — в 2,7 раза выше среднеобластного уровня;
  • Операции с недвижимым имуществом — в 1,8 раза;
  • Производство, передача и распределение электроэнергии — в 1,6 раза.
  • Меньше всего зарабатывают сотрудники следующих организаций:
  • Почтовая связь — 51% к среднеобластному уровню;
  • Предприятия, осуществляющие строительство зданий — 54%;
  • Организации розничной торговли — 55%;
  • Предприятия по производству одежды — 64%;
  • Предприятия сельского хозяйства — 70%.