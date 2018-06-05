Кострома, 5 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Доступ в интернет имеет каждый третий сотрудник организаций Костромской области, сообщает Kostroma. today со ссылкой на данные Росстата.

Unsplash За компьютером

«Как выяснилось, в регионе приходится лишь 47 компьютеров на 100 работников. Для сравнения — в Москве их 77 на 100 работников. Впрочем, надо сказать, что примерно такие же цифры — и у соседних регионов. Компьютер там явно нужен не каждому работнику», — отмечают в новостном агентстве.

ИА REGNUM напоминает, что всего в организациях региона работает 181 тысяча 800 костромичей:

в организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства — работают более 70% человек;

в обрабатывающих производствах — 22%,

в образовании — 12%;

в области здравоохранения и социальных услуг — 11%;

в торговле — 10%;

в транспортировке и хранении — 6%;

в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 5%;

в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 4%;

в строительстве — 2%.

По данным статистиков больше всего зарабатывают костромичи, работающие в сферах: