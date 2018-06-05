Каждый третий костромич имеет доступ в интернет на работе
Кострома, 5 июня, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Доступ в интернет имеет каждый третий сотрудник организаций Костромской области, сообщает Kostroma. today со ссылкой на данные Росстата.
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За компьютером
«Как выяснилось, в регионе приходится лишь 47 компьютеров на 100 работников. Для сравнения — в Москве их 77 на 100 работников. Впрочем, надо сказать, что примерно такие же цифры — и у соседних регионов. Компьютер там явно нужен не каждому работнику», — отмечают в новостном агентстве.
ИА REGNUM напоминает, что всего в организациях региона работает 181 тысяча 800 костромичей:
- в организациях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства — работают более 70% человек;
- в обрабатывающих производствах — 22%,
- в образовании — 12%;
- в области здравоохранения и социальных услуг — 11%;
- в торговле — 10%;
- в транспортировке и хранении — 6%;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха — 5%;
- в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 4%;
- в строительстве — 2%.
По данным статистиков больше всего зарабатывают костромичи, работающие в сферах:
- Финансовые услуги — в 2,7 раза выше среднеобластного уровня;
- Операции с недвижимым имуществом — в 1,8 раза;
- Производство, передача и распределение электроэнергии — в 1,6 раза.
- Меньше всего зарабатывают сотрудники следующих организаций:
- Почтовая связь — 51% к среднеобластному уровню;
- Предприятия, осуществляющие строительство зданий — 54%;
- Организации розничной торговли — 55%;
- Предприятия по производству одежды — 64%;
- Предприятия сельского хозяйства — 70%.