Ярославль, 5 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Приказом департамента здравоохранения и фармации на должность директора лечебного учреждения назначена Наталья Даниленко, 5 июня она была представлена коллективу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Наталью Даниленко представили коллективу больницы

Напомним, экс-главврач ярославской больницы имени Соловьева Александр Дегтярев отработал в этом учреждении 45 лет. Но в прошлом году Госдума приняла закон, устанавливающий возрастное ограничение в 70 лет для работы на должностях руководителя и замов государственной медицинской организации. Александру Дегтяреву в этом году исполнился 71 год. 4 апреля у Александра Дегтярева закончился контракт, и он не был продлен.

Александр Дегтярев после этого был назначен советником директора регионального департамента здравоохранения.

И вот теперь принято решение: больницу возглавит Наталья Даниленко, которая до этого работала заместителем директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

«Решение было принято взвешенное, после долгих консультаций и с руководством больницы, и с моим советником Александром Дегтяревым, который более 20 лет возглавлял это лечебное учреждение. Это крайне ответственный участок работы. Наталью Даниленко здесь хорошо знают, она опытный управленец. Я уверен, что новый руководитель полностью справится с теми задачами, которые стоят сейчас перед лечебным учреждением», — сообщил директор департамента здравоохранения Руслан Саитгареев.

Как отмечают в правительстве, Наталья Даниленко окончила Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Имеет диплом менеджера государственного и муниципального управления. Основные ее должностные обязанности долгое время были связаны с организацией оказания медицинской помощи населению области в государственных учреждениях здравоохранения, координацией деятельности руководителей лечебных учреждений региона, обеспечением организационно-методической помощи органам управления здравоохранением муниципальных образований и муниципальным учреждениям здравоохранения. Кроме того, она осуществляла взаимодействие по курируемым вопросам с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, Росздравнадзором, Роспотребнадзором, занималась приоритетным национальным проектом «Здоровье».