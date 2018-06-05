Ереван, 5 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прибудут в Армению 13 июня. Об этом на пресс-конференции в Ереване сегодня, 5 июня, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Photolure Тигран Балаян

Отвечая на вопрос о том, ожидаются ли новые предложения в переговорах, учитывая то обстоятельство, что после апрельской войны в Карабахе в прессе появляется информация о новых предложениях Москвы, Балаян сказал: «Сопредседатели прибудут в Ереван 13 июня, и у меня нет информации о внесении новых предложений, такого нет. Вы знаете, что есть предложения сопредседателей, основные положения которых отражены в пяти хорошо известных заявлениях, основой которых являются три равноправных принципа международного права, и эти шесть элементов в пакете предложений».

Балаян добавил, что на данный момент нет договоренности о встрече между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана или министрами иностранных дел двух стран.

«13 июня сопредседатели будут в Ереване, это будет первый личный контакт между сопредседателями и новыми властями Армении, после чего будут предприняты дальнейшие шаги. В одном можете быть уверены, что, если какие-либо контакты будут запланированы, они не будут храниться в секрете, об этом будет объявлено», — сказал Тигран Балаян.

Последний раз сопредседатели посещали регион в феврале 2018 года. 15 мая они встретились в Париже с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, после чего распространили заявление о том, что ожидают встречи с новым руководством Армении в июне.