Москва, 9 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июня, архивисты отмечают свой профессиональный праздник — Международный день архивов. Его учредили на конференции Международного совета архивов (МСА) в ноябре 2007 года.

Рене Магритт. Архивариус (фрагмент). 1948

Дату для праздника выбрали не случайно — именно в этот день в 1948 году по решению ЮНЕСКО был основан МСА. Совет является организацией нейтральной, неправительственной, которую финансируют члены многих архивов по всему миру. Сейчас в МСА около 1,5 тыс. членов из более чем 190 стран. Организация решает вопросы эффективного управления архивами, а также сохранения, обработки и использования архивного наследия в мире через установление международных стандартов и повышение квалификации архивистов.

Учредив Международный день архивов, руководство МСА ставило цель привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с вопросами управления документацией и её хранения в рамках существующих архивов. Кроме того, этот праздник подчёркивает важность сохранения архивной документации как коллективного наследия и памяти социума.

Специалисты этой сферы занимаются хранением и учётом документации. Она может иметь историческую, производственную, правовую и иную ценность. В обязанности работников архива входит принятие мер по предотвращению порчи, хищения, повреждения и подделки носителей информации. Они контролируют выдачу, а также ведут картотеку для ускорения поиска и обращения со сведениями.

«Если бы накопленные документы не служили источником, базой для развития науки, то их хранение не имело бы никакого смысла. А труд архивных работников был бы бесполезен», — отмечал советский и российский историк Георгий Башарин.

В России архивисты тоже отмечают профессиональный праздник, но в другой день — 10 марта. Решение о его учреждении коллегия Федеральной архивной службы России приняла в марте 2003 года. Датой для празднования выбрали день, когда Пётр I подписал первый в России государственный акт — «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввёл во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать». Этот указ положил начало государственной российской архивной службе.

До 2003 года архивариусы тоже не оставались без профессионального праздника. С 1992 по 2002 год они отмечали День архивов 1 июня. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». Этот же декрет стал основой для создания Главного управления архивным делом (ныне Федеральное архивное агентство России (Росархив).

В архивном фонде Российской Федерации хранятся самые первые документы, датируемые XI веком. Развитие архивной отрасли и применение современных компьютерных технологий позволяют хранить информацию на разных видах носителей.