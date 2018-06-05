Тверь, 5 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В Тверской области почитатели таланта великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отметили 219-й день рождения всемирно известного литературного деятеля. Ставший традиционным литературный форум собрал в селе Берново Старицкого района профессиональных и начинающих поэтов, профессиональные и любительские коллективы из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Герой явился

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пушкинский праздник поэзии в Берново

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пушкинский праздник поэзии в Берново

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Реконструкция на пушкинском празднике поэзии в Берново

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Наряды пушкинских времён можно было увидеть на многих гостях фестиваля

В 2018 году концептуальная идея праздника стала «Я ехал к вам». Открылись торжества театрализованной постановкой «приезд» Пушкина. Гостям предлагали «посетить» пушкинские места Верхневолжья: Малинники, Павловское, Торжок, также представленные в театрализованной форме, сообщает портал tverlife.ru. По усадебному парку прогуливались пары в костюмах пушкинской эпохи.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тема праздника — «Я ехал к вам»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прибытие героя

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пушкинский праздник поэзии в Берново

Добавим, что история Верхневолжья самым тесным образом связана с именем Пушкина. Великий поэт несколько раз посещал усадьбу Вульфов в селе Берново. Здесь были написаны его знаменитые «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одна из глав «Евгения Онегина».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Традиционно костюмированный праздник

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Литературный форум

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Бюст А.С. Пушкина в Берново

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дамы с томиками А.С. Пушкина

Праздник проводится с 1970 года в день рождения великого поэта, в разные годы собирал от трёх до 10 тысяч зрителей. В 2018 году мероприятие было организовано при поддержке правительства Тверской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пушкинский праздник поэзии в Берново

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пушкинский праздник поэзии в Берново