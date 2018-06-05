Ярославль, 5 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Закупка муниципального предприятия «Яргорэлектротранс» по предоставлению услуг развозки своих сотрудников приостановлена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Трамвай в Ярославле

Напомним, представители ООО «ЯрАвтоТранс» и ООО «Сим-Транс» решили подать документы на конкурс в последнюю минуту, поскольку опасались, что их конверты могут быть вскрыты раньше времени и содержащаяся в них цена услуги станет известна конкурентам. Потенциальные конкурсанты пришли за полчаса до истечения срока подачи заявок на проходную предприятия, но их не пустили внутрь, ссылаясь на проведение глобальной проверки. Вызванный наряд полиции не помог попасть на территорию муниципального предприятия, в результате на конкурс была подана лишь одна заявка.

Директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев пояснил чуть позже, что предприниматели, скорее всего, пришли уже после начала работы комиссии — то есть виноваты сами.

«В антимонопольный орган поступила жалоба от ООО «Сим-Транс» на организатора торгов АО «Яргорэлектротранс». Дело в том, что явившихся ко времени подачи заявок потенциальных участников на проходной встретил охранник и не впустил на территорию компании, ссылаясь на запрет входа сторонних лиц. Как следствие, заявления не были поданы вовремя, а шанс выиграть торги упущен», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Дарья Завидонова.

Закупка приостановлена до рассмотрения жалобы по существу, которое состоится 8 июня.