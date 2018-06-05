Москва, 5 июня, 2018, 15:19 — ИА Регнум. В ряде регионов ЦФО погода 6 июня будет потенциально опасной. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

John Fowler Разряд молнии

В Воронежской, Тамбовской и Тульской областях возможны грозы и сильный ветер. Усиление ветра ожидается в Смоленской, Московской, Рязанской, Белгородской и Курской областях. Во всех указанных регионах объявлен «желтый уровень» погодной опасности.

«Погода предстоящих дней в центре Европейской России будет определяться тропосферной ложбиной, вытянувшейся из Арктики», — пояснили синоптики.

Температура в регионе будет на 4−6° ниже от климатической нормы. Кроме того, вероятны кратковременные дожди.

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