Красногорск, 5 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Муниципалитеты Подмосковья ежегодно должны благоустраивать не менее 10% дворовых территорий, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета Московской областной думы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин («Единая Россия»), комментируя отчёт Госадмтехнадзора о ходе выполнения работ в регионе. По его словам, на данный момент в муниципалитетах региона приведены в порядок около половины дворовых пространств, и в ближайшие годы планируется сделать акцент на своевременный ремонт внутригородских и областных дорог.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

«Со стороны Московской областной думы три года назад мы приняли закон «О благоустройстве Московской области», который постоянно совершенствуем, где в законодательном плане утвердили необходимые и обязательные элементы благоустройства дворовых территорий. Это асфальтирование, площадка для автомобилей, детская спортивная площадка, освещение, площадка ТБО, информационное табло», — заявил Владимир Шапкин.

По его словам, на данный момент благоустроено порядка 50% территорий, также в 2017 году привели в порядок 5,5 тыс. км дорог. В ближайшие три года планируется сделать акцент на перевод внутригородских и областных дорог на регламентный режим, когда, не дожидаясь образования ям, с дорог своевременно снимается верхний слой.

«Федеральные дороги Московской области сейчас в регламентном режиме, каждый год участками снимается и кладётся новый асфальт. Где-то более половины или 70% областных дорог уже приведено в такое состояние, и наша задача в ближайшие годы сделать так, чтобы на областных дорогах не было ям, а своевременно удалялся верхний слой. Такая же задача и на внутригородских дорогах. Прийти к тому, чтобы регламентно обслуживалась каждая из дорог», — пояснил депутат.

Владимир Шапкин также отметил, что по программе благоустройства городских улиц и проездов большое внимание сейчас отводится ремонту дорог, находящихся на окраинах городов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за пять лет инспекторы Госадмтехнадзора провели около 40 тыс. рейдов, в ходе которых проверили более 200 тыс. внутридворовых территорий, улиц, площадей, переулков и проездов.