Дамаск, 5 июня, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Провинция Дамаск

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В Южном Дамаске идет зачистка и осмотр районов, которые покинули джихадисты. Продолжается процесс разминирования территории и объектов инфраструктуры. В южном пригороде Дамаска Ялде найдена сеть подземных туннелей. В туннелях обнаружены оружие и боеприпасы.

Провинция Алеппо

На западе провинции Алеппо в ответ на ряд вооруженных нападений сирийские военные проводят системный обстрел позиций исламистов артиллерией и ракетами.

Не принимая во внимание наличие наблюдательных постов турецкой армии в районе Рашиддиан, артиллерия сирийской армии ведет огонь по базам и опорным пунктам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Харитане и Кафр Хамре.

Провинция Латакия

В течение последней недели на севере провинции Латакия исламисты несколько раз нападали на опорные пункты Вооруженных сил САР. Более 15 сирийских военных погибло.

Российские ВКС были вынуждены нанести несколько ударов с воздуха по базам джихадистов в Курдских и Туркменских горах. В скором времени планируется в этих районах развернуть наблюдательные посты российских военных для контроля выполнения соглашения по деэскалации.

Провинция Кунейтра

4 июня боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытались спровоцировать столкновения между израильской и сирийской армией. Для этого они произвели несколько артиллерийских выстрелов из района, который граничит с оккупированными Израилем Голанскими высотами. Сирийская армия нанесла ответный артиллерийский удар по позициям боевиков.

Провинция Дераа

Подготовка наступательной операции в провинции Дераа завершена. Ориентировочная дата начала — 14 июня. Переговоры с боевиками результатов не дали, остался только военный путь разрешения ситуации.

Боевики группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на позиции так называемых «умеренных» боевиков. Ожесточенные бои идут в районе населенного пункта Хайт. Террористы утверждают, что сумели взять под контроль два опорных пункта в данном районе и уничтожить пять «умеренных» повстанцев.

Провинция Идлиб

Бригада «Мусульманских мучеников» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 4 июня заявила об объединении с группировкой «Файлак аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Провинция Ракка

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о мощном взрыве рядом с американо-французской военной базой, которая расположена в городе Айн Исса на севере провинции. Сообщается, что в результате взрыва погиб один человек, несколько человек получили ранения.

Американское военное командование опровергает это утверждение, объясняет происходящее проведением учебных занятий по разминированию.

Провинция Хасака

4 июня начался второй этап наступления Сирийских демократических сил на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южной части провинции Хасака. Освобождено пять населенных пунктов.

По состоянию на утро 5 июня дополнительно взяты под контроль высота Таль Манах и населенный пункт Аль-Даху.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переправившись через Евфрат на небольших лодках, провели атаку позиций сирийских военных в населенных пунктах Хасарат, Джалаа и Саййаль, расположенных неподалеку от города Абу-Камаль. Был захвачен небольшой плацдарм.

Подошедшие резервы САА из Абу-Камаля в ходе контратаки выбили террористов с захваченной территории. Боевики потеряли 20 человек убитыми, потери сирийской армии — пять человек.

В ходе наступления на позиции Сирийских демократических сил на юго-востоке провинции террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Багуз-аль-Тахтани и вышли к иракской границе.

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