Москва, 5 июня, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В последнее время в России в центре внимания находится рост цен на бензин. За полтора месяца они выросли на 10−15% в зависимости от региона, сорта бензина, типа заправки и т. д. Повышение заметное, но оно закономерно. В 2016—2017 годах рост цен на бензин составил 15%, что можно соотнести с темпами роста инфляции за эти два года. Не исключено, что в предыдущие два года рост розничных цен на бензин искусственно сдерживался для обуздания инфляции. Снижение уровня инфляции было одним из приоритетов перед президентскими выборами. Сейчас социальный фактор снят с повестки дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

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«Поводом к росту цен на бензин стали два фактора — рост цен на нефть и увеличение акцизов. Стоимость нефти в рублях в марте-апреле выросла на 35% до 5 тыс. рублей. Кроме того, за последние два года в несколько раз увеличились акцизы на бензин. На текущий момент в цене литра бензина порядка 15 руб. составляют акцизы. Неудивительно, что НПЗ постарались переложить увеличение своих расходов на потребителей», — пояснил эксперт.

Оптовые цены на бензин начали расти ещё раньше, сейчас рост докатился и до цен на заправках. Любопытно, что в какой-то момент возникла парадоксальная ситуация — розничные цены сравнялись с оптовыми. Иногда оптовикам стало даже выгоднее закупаться бензином на заправках. Это ненормальная ситуация, и она не могла продолжаться длительное время. В результате розничные цены на бензин быстро реализовали потенциал роста. К чему это приведёт? Это добавит к инфляции 0,5%-1% по итогам года, так как стоимость бензина заложена в стоимость доставки практически всех продуктов.

«Сейчас цены на бензин находятся на справедливых уровнях. Правительство взяло ситуацию на карандаш (в частности, с 1 июля будут снижены акцизы на бензин), так что рост цен приостановится. В то же время ждать снижения цен на заправках не стоит. В России вообще, как известно, редко, что дешевеет», — высказал свое мнение Ткачук.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что производители топлива в России не должны проявлять эгоизм и должны четко соблюдать все договорённости с властями на предмет корректировки розничных цен на бензин. Он дал поручение Дмитрию Козаку принять меры для стабилизации и снижения цен.

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