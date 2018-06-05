О проблемах госсредств и богатейших жителях России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Украина удовлетворена: «Нафтогаз» отчитался по аресту активов «Газпрома»;
- Судьба денег: в России усмотрели прелюдию к блокировке государственных средств;
- Финансовые привилегии: Bloomberg назвал богатейших граждан России;
- Европейский опыт: Госдума ищет способ сдерживания оскорблений через СМИ;
- Работать, играючи: отпускать работников на матчи ЧМ со сборной РФ предложили работодателям в Госдуме.
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