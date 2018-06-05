Москва, 5 июня, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Минувшая весна в Москве отличилась большим количеством солнечных дней, сообщают 5 июня «Метеоновости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Манежная площадь

По данным синоптиков, во все три месяца число часов солнечного сияния в столице значительно превышало норму.

«За весенний сезон число солнечных часов достигло 744, что больше нормы на 30%, — говорится в сообщении. — Это второй результат в этом столетии».

Первенство остаётся за весной 2002 года, когда количество солнечных часов достигало 780, напомнили синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве и Московской области 6 июня будет потенциально опасной. Днём ожидается +12…+14 градусов, переменная облачность, местами небольшой дождь.