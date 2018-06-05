Харьков, Украина, 5 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Все памятники и мемориальные доски в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова на Украине должны быть демонтированы, заявил глава Института национальной памяти Украины ВладимирВятрович, сообщают 5 июня украинские «Вести».

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Сожжение памяти

Согласно сообщению, Вятрович назвал Жукова причастным к «установлению советской власти вооруженным путем» и обвинил его в «убийстве» жителей Украины. Об этом глава института написал в письме в ответе на запрос харьковского депутата ДмитрияБулаха о том, можно ли сносить памятники Жукову.

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Напомним, в Харькове уже дважды пытались осквернить памятник и мемориальную доску маршалу СССР Жукову. Так, на фасаде школы №127 неизвестные разбили памятную доску Жукову.