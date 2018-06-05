Мурманск, 5 июня, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Города Мурманской области засыпает снегом. Жители Заполярья активно делятся фотографиями летнего снегопада в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Сад в снегу. Около 1885

Судя по фотографиям, зима вновь наступила в Мурманске, Кандалакше, Ревде, Кировске и Оленегорске. Сообщается также, что снег выпал в Лапландии и Ловозере.

Из-за непогоды в школах, детских садах и больницах муниципалитета возобновлено теплоснабжение, сообщает murman.tv.

По данным Мурманского гидрометцентра, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием западной периферии многоцентровой циклонической депрессии. 5 июня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха +4+9 градусов.