Калуга, 5 июня, 2018, 13:42 — ИА Регнум. «Система 112» в Калужской области сможет автоматически определять местонахождение телефона, с которого человек обратился за помощью. Новый функционал на территории региона заработает уже в третьем квартале 2018 года. Усовершенствованием системы займутся специалисты «Ростелекома». Как сообщила 5 июня корреспонденту ИА REGNUM директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая, данные о местонахождении поступают в систему сразу во время вызова или обращения через SMS и могут быть использованы экстренными оперативными службами для оказания помощи.

Rostelecom.ru Схема работы «Системы 112»

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«Система экстренного реагирования заработала на территории Калужской области три года назад, и «Ростелеком» продолжает её совершенствовать. Современное программное обеспечение позволит оперативно получать данные из баз данных операторов сотовой и стационарной связи. Так спасатели смогут найти звонящего, даже если он не знает, где находится. Уверена, что этот социально-значимый проект позволит спасти не одну жизнь», — сказала Каляцкая.

Напомним, создание в Калужской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» «Ростелеком» завершил в 2015 году. Регион стал третьим в России, внедрившим её в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Система 112» — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру на территории России, которая должна функционировать в круглосуточном режиме и находиться в постоянной готовности к организации экстренного реагирования. Позвонить на «112» можно с любого телефона — даже с мобильного, в котором не установлена SIM-карта.

В Калужской области в составе «Системы 112» функционирует 71 объект автоматизации с 99 автоматизированными рабочими местами. За 2017 год было принято и обработано свыше 587,3 тыс. звонков и сообщений от населения — это в среднем более 1,6 тыс. обращений в день.