Вильнюс, 5 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Посольство США в Литве сегодня, 5 июня, наглядно продемонстрировало высадку морского десанта на побережье местечка Немерсета, которое расположено между Клайпедой и Планагой, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Высадка десанта стала одним из элементов крупнейших учений, которые в эти дни проходят в Литве.

Фото посольства США в Литве Учения НАТО. Высадка десанта

Министерство транспорта Литвы тем временем предупредило о масштабных передвижениях техники по дорогам страны. Движение особенно активным будет 6−9 и 18−21 июня.

В упомянутые дни будет проходить передислокация союзников по НАТО 2-ого кавалерийского полка сухопутных войск США, во время которой около 3000 американских военных и 1500 единиц военной техники будут передислоцировать из Германии в страны Прибалтики и Польшу.

Фото посольства США в Литве Передислокация военных НАТО

Самое интенсивное в истории Литвы движение военной техники такого масштаба планируется через Калварийскую заставу, чуть менее интенсивное — через Лаздияйскую заставу. Техника от Калварийской заставы по дороге Via Baltica (E67) двинется через всю Литву в места проведения учений в Латвии, большая часть техники отправится на военный полигон в Адажи, другая часть колонны продолжит путь в Эстонию. Колонны американских военных, которые будут участвовать в учениях в Литве, от Каунасского района отправятся на литовские военные полигоны в Рукле и Пабраде, где будут проходить учения. 18−21 июня военные с мест проведения учения по тем же маршрутам вернутся в постоянные места дислокации.

Гражданам Литвы, планирующим поездки через литовско-польскую границу по упомянутым маршрутам, рекомендуется выбрать другой день, поскольку в упомянутый период поездка из-за интенсивного движения военной техники может занять больше времени, чем обычно. Тем, у кого нет возможности перенести поездку, рекомендуется избегать поездок в темное время суток, когда движение военной техники будет самым интенсивным.

За высадкой десанта наблюдала президент Литвы Даля Грибаускайте. Главу Литвы доставили для этого на десантный корабль ВМС США Oak Hill. Глава страны также обсудила вопросы укрепления региональной обороны с возглавляющей учения командующим шестым флотом ВМС США вице-адмиралом Лизой Франчетти.

Фото пресс-службы президента Литвы Даля Грибаускайте на десантном судне ВМС США Oak Hill

По утверждению главы страны, «на фоне повышения военной активности России в Балтийском море присутствие военных США и других стран НАТО и их поддержка играют особую роль в обеспечении сдерживания и безопасности региона».

1−15 июня одновременно и координированно также проходят национальные учения Perkūno griausmas («Гром Перкунаса»), учения литовских сил специальных операций Liepsnojantis kalavijas («Пылающий меч»), учения под командованием США Saber Strike («Удар сабли») и учения НАТО Steadfast Cobalt («Прочный кобальт»).