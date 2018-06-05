Оренбург, 5 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В Оренбургской области общественники посетили ряд сёл, где проверили ФАПы и врачебные амбулатории. Целью визита являлось намерение выяснить состояние медучреждений и оценку качества медицинских услуг местным населением. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ), под пристальное внимание попали села, где численность населения менее 100 человек и нет медицинских организаций. В ходе проверки и опросов жителей выявлены ряд серьёзных проблем.

Цитата из к/ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1952. СССР Село. На приёме у врача

Общественники отметили, что во всех проверенных ФАПах есть необходимые медикаменты, оборудование соответствует табелю оснащения. Большинство жителей дали высокую оценку оперативности бригад скорой помощи. Опрошенные местные жители признались, что удовлетворены медицинским обслуживанием и доступностью помощи, средний балл по пятибалльной шкале составил 4,5.

Однако актуальной остаётся проблема кадров. Население отметило, что необходимо увеличить частоту приезда в села узких специалистов. Ряд сельских ФАПов нуждается в ремонте и замене мебели.

Проблемой для сельчан остается транспортный вопрос. Жители малочисленных сёл Анатольевка и Сияльтугай до ближайшей медицинской организации могут добраться только на личном транспорте. В Сияльтугай один раз в неделю приезжает мобильный ФАП, в Анатольевку — один раз в месяц. У жителей села Мазуровка есть возможность добраться до больницы на общественном транспорте.

На сегодняшний день большинство учреждений не имеют доступа к интернету. Стоит отметить, что этот вопрос обсуждался на региональном уровне в начале 2018 года. В Оренбургской области 155 населённых пунктов живут без сотовой связи, 165 — без интернета. Для стопроцентного покрытия связью территории необходимо, по разным оценкам, от трёх до пяти миллиардов рублей. Выделяемых из областного бюджета денег недостаточно для решения этой проблемы.

Добавим, активисты ОНФ обратятся в министерство здравоохранения Оренбургской области для устранения замечаний к качеству оказания медицинский помощи в сельских населенных пунктах. Мониторинг носит общероссийский характер, по его итогам будет создана «Народная карта доступности медпомощи», где общественники планируют визуализировать информацию о ситуации со здравоохранением в каждом субъекте России.