Великий Новгород, 5 июня, 2018, 13:17 — ИА Регнум. В предварительном партийном голосовании «Единой России» в Великом Новгороде приняли участие 3464 избирателя, с учётом голосования онлайн — 3743 человека, что составляет 2,11% от общего числа избирателей областного центра. Об этом сообщает пресс-служба новгородского регионального отделения партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование на выборах

«Необходимо работать над тем, чтобы явка была выше», — прокомментировала новгородские итоги праймериз секретарь регионального отделения «Единой России» Елена Писарева.

По её словам, электронным голосованием воспользовались 279 человек.

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Помимо Великого Новгорода, 3 июня предварительное голосование проходило также в Старорусском, Боровичском, Холмском и Окуловском районах, где в сентябре пройдут местные выборы.

В целом по стране явка на предварительном партийном голосовании «Единой России» достигла рекордного результата — 11,14%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам праймериз «Единая Россия» сформирует список кандидатов от партии на выборы в думу Великого Новгороде шестого созыва. Именно этот состав думы впервые изберёт мэра города по-новому: по итогам конкурсного отбора.