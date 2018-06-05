Москва, 5 июня, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Эгоизм — это абсолютно позитивное понятие для рыночной экономики, и попрекать эгоизмом её субъектов звучит не слишком убедительно. Корень всех проблем — в отсутствии конкуренции, которая даёт возможность крупным игрокам лоббировать не только розничные цены, но и многие другие свои интересы на самом высоком уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

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«Российское нефтегазовое лобби в 90-е годы добилось от правительства Бориса Ельцина создания ВИНКов — вертикально-интегрированных нефтяных компаний — суть формы которых было объединение добывающего и розничного (АЗС) сегментов российского нефтегазового бизнеса.

Трещина в разумном ценообразовании возникла, когда российские нефтяные гиганты начали «тихую войну» против независимых сетей АЗС в России, которые не обладали своими базами upstream (геологоразведки и добычи)», — пояснил эксперт.

Одни получали заведомо невыгодные расценки на бензиновый опт, другие пытались держать цены низкими за счёт ухудшения качества топлива. В любом случае большинство из них обанкротилось и ушло с рынка. Вот в этом месте нефтегазовая модель России и западные модели функционирования этого рынка начали сильно расходиться.

«Все хорошо понимают, что рынок цен на топливо (между прочим, включая и авиационный керосин) в РФ находился в режиме ручного управления уже лет десять, и вопрос состоял только в том, когда он «полыхнёт», а не в том, произойдёт ли это», — высказал свое мнение Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что производители топлива в России не должны проявлять эгоизм и четко соблюдать все договорённости с властями на предмет корректировки розничных цен на бензин и дизельное топливо.

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