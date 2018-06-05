Москва, 5 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию договора между Россией и Республикой Сербией о социальном обеспечении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Документ предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории. Договор распространяется на лиц, являющихся гражданами Российской Федерации и гражданами Республики Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей.

Предмет договора составляют, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии — назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан в Российской Федерации.