Договор между РФ и Сербией о соцобеспечении внесен в Госдуму
Москва, 5 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию договора между Россией и Республикой Сербией о социальном обеспечении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.
Документ предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории. Договор распространяется на лиц, являющихся гражданами Российской Федерации и гражданами Республики Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей.
Предмет договора составляют, в частности, страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца, накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, социальные пенсии — назначаются и выплачиваются при условии проживания граждан в Российской Федерации.