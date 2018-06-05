Амстердам, 5 июня, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Решения судов Нидерландов и Швейцарии об аресте активов «Газпрома» являются бюрократической акцией, но их поспешность свидетельствует о том, что есть политические силы, которые подталкивают Нидерланды и Швейцарию к форсированному исполнению решений Стокгольмского арбитража, полагает политолог Алексей Мухин. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 5 июня.

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Как сообщалось ранее, голландский и швейцарский суды удовлетворили ходатайства «Нафтогаза Украины» на арест долей «Газпрома» в его дочерних компаниях на территории этих стран. Ходатайства были поданы для обеспечения права «Нафтогаза» на получение от «Газпрома» 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.

Обычно подобные меры не применяются столь быстро, ведь «Газпром» уже оспорил решение арбитража, напомнил Мухин.

Причинами ускоренного исполнения решений арбитража являются, с одной стороны, желание оказать давление на «Газпром», с другой — желание сделать «подарок» властям Украины, которых в последнее время преследует одна неудача за другой, добавил эксперт.