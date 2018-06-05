Телеканалы увеличат количество программ с субтитрами
Москва, 5 июня, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение доступности для инвалидов по слуху телевидения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня. Закон уступит в силу с 1 января 2020 года.
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Субтитры для слабослышащих
Включается в перечень лицензионных требований при осуществлении телевизионного вещания, требования к лицензиатам — вещателям телеканалов об обеспечении доступности для инвалидов по слуху продукции СМИ в объеме не менее 5% объема вещания в неделю.
При этом не учитываются телепрограммы, телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи.
«Сами каналы будут решать скрытые или открытие субтитры», — пояснил замглавы Минсвязи Алексей Волин.