Брюссель, 5 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Бельгийская полиция задержала 13 человек, которые подозреваются в организации договорных теннисных матчей в составе преступной группировки, сообщила 5 июня пресс-служба федеральной прокуратуры Бельгии.

«Тринадцать человек были задержаны для допросов. Судебный следователь позднее решит вопрос их дальнейшего задержания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа с 2014 года занималась подкупом профессиональных теннисистов, чтобы получать нужный результат и делать ставки на исход игр на основе «инсайдерской информации». В полиции полагают, что в составе группы действовали несколько выходцев из Армении. Обыски также прошли в Болгарии, Нидерландах, США, Германии и Франции. Полученные нелегальным путем средства злоумышленники выводили за границу.

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