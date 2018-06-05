В Ярославле ОНФ призывает не спешить с объединением больниц
Ярославль, 5 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Ярославское отделение ОНФ призывает региональные власти не спешить с объединением больниц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сопредседатель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.
На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта прошел круглый стол по этому вопросу. Общественности представили проект будущего слияния в одно юридическое лицо больниц №1 и 5, детской больницы №1 и поликлиники №2. Одной из причин этого стало закрытие основных помещений детской больницы №1 из-за аварийного состояния здания.
В рамках это объединения, планируется, что детская клиническая больница займет помещение клинической больницы № 5 на улице Терешковой. Однако ярославцы, приписанные к больнице № 5, не понимают, почему они должны теперь ездить по всему городу для получения медицинской помощи.
Ветераны спрашивают: «Зачем одну проблему решать, создавая другую для контингента пятой больницы. А, может, есть какой-то другой вариант?». Сенатор от Ярославской области Игорь Каграманян сказал, обращаясь к директору департамента здравоохранения и фармации Руслану Саитгарееву: «У вас же действительно есть другие варианты. Но вы обнародовали один вариант и у людей складывается впечатление, что нам навязывают именно этот вариант», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.
В целом представители ОНФ довольны тем, как складывается диалог по этой проблеме
Мне нравится позиция департамента здравоохранения, что, в отличие от мусорной темы, проблему реально обсуждают с общественниками, пусть непросто, пусть с эмоциями. А не как с мусором — уже по факту сказали, что мы решили, а общественники поддержали. Здесь же по другому идет — решений, приказов пока никаких нет» — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.
В ближайшее время будет назначено новое заседание по этой теме.