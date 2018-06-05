Ярославль, 5 июня, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Ярославское отделение ОНФ призывает региональные власти не спешить с объединением больниц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сопредседатель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Yarregion.ru Круглый стол в Ярославле

На площадке регионального отделения Общероссийского народного фронта прошел круглый стол по этому вопросу. Общественности представили проект будущего слияния в одно юридическое лицо больниц №1 и 5, детской больницы №1 и поликлиники №2. Одной из причин этого стало закрытие основных помещений детской больницы №1 из-за аварийного состояния здания.

В рамках это объединения, планируется, что детская клиническая больница займет помещение клинической больницы № 5 на улице Терешковой. Однако ярославцы, приписанные к больнице № 5, не понимают, почему они должны теперь ездить по всему городу для получения медицинской помощи.

Ветераны спрашивают: «Зачем одну проблему решать, создавая другую для контингента пятой больницы. А, может, есть какой-то другой вариант?». Сенатор от Ярославской области Игорь Каграманян сказал, обращаясь к директору департамента здравоохранения и фармации Руслану Саитгарееву: «У вас же действительно есть другие варианты. Но вы обнародовали один вариант и у людей складывается впечатление, что нам навязывают именно этот вариант», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

В целом представители ОНФ довольны тем, как складывается диалог по этой проблеме

Мне нравится позиция департамента здравоохранения, что, в отличие от мусорной темы, проблему реально обсуждают с общественниками, пусть непросто, пусть с эмоциями. А не как с мусором — уже по факту сказали, что мы решили, а общественники поддержали. Здесь же по другому идет — решений, приказов пока никаких нет» — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

В ближайшее время будет назначено новое заседание по этой теме.