Ярославль, 5 июня, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко прокомментировал авторитарный стиль руководства мэра Владимира Слепцова, который зимой велел своим подчиненным купаться в проруби на Крещение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, история с обязательными крещенскими купаниями в поруби для чиновников мэрии вызвала широкий резонанс в федеральных СМИ.

На вопрос, готов ли Алексей Аксютенко к погружению в купель и езде на велосипеде на работу, тот ответил следующим образом:

Если я к Крещению доработаюсь до такого, что мэр заставит меня нырнуть в прорубь — ну, пожалуйста, я в этом смысле не вижу ничего такого предосудительного, это личное дело каждого… Если это какая-то корпоративная культура в Ярославле и это как бы обязательно… Тогда я перечитаю свой трудовой договор, посмотрю, где это написано. Хорошо, что вы меня об этом спросили, я, честно говоря, не знал… А что касается велосипеда — мне кажется, Ярославль по сравнению с Красноярском очень комфортный город для передвижения на велосипеде. Я не помню, когда я в последний раз ездил на нем, но я умею», — сказал заммэра.

Он пояснил, что снял в центре Ярославля квартиру, поэтому на работу преимущественно ходит пешком.