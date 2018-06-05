Лучший супергеройский фильм выбрали в Великобритании
Лондон, 5 июня, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Фильм «Супермен», вышедший в 1978 году и собравший в прокате более $300 млн, признан в Великобритании самым лучшим супергеройским кино в истории. Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на мнение жителей страны.
Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США
Я — супергерой!
В картине, снятой режиссером Ричардом Доннером, главные роли сыграли Кристофер Рив, Марлон Брандо и Джин Хэкмен.
Второе место занял фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь» (2008) с Кристианом Бэйлом и Хитом Леджером.
В Топ-3 попал также фильм «Дэдпул», вышедший на экраны в 2016 году. В главной роли сыграл актер Райан Рейнольдс.
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