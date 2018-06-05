Анкара, 5 июня, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 140 кг наркотических веществ во время спецоперации в провинции Ван, сообщает 5 июня Anadolu.

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Героин был расфасован по 140 пакетам и был найден в пассажирском автобусе. Подозреваемые, в числе которых был и водитель транспортного средства, задержаны.

Напомним, спецслужбы Турции проводят регулярные рейды по поимке торговцев наркотиками, так за прошлые месяцы было изъято несколько сотен кг наркотических веществ, задержаны десятки преступников.