Украина «перекрыла» воду в Крым и нацелилась на ЧМ в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Перекрыть воду: Киев признался в причастности к засухе в Крыму;
- «Ни гривны им, ни рубля»: на Украине болельщиков пугают задержаниями и провокациями в РФ;
- Дорогая привилегия: принят закон о штрафах за использование анонимайзеров;
- Проблемы экологии: назван самый грязный регион России;
- «Не считаю необходимым прятаться за кустами»: Путин прокомментировал свои «полуголые» фото.
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