Тбилиси, 5 июня, 2018, 12:36 — ИА Регнум. За пять месяцев текущего года из Грузии в 46 стран мира было экспортировано 31,5 млн бутылок грузинского вина, 65% из которых, или более Национального агентства вина Грузии, экспорт грузинской винодельческой продукции в Россию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 38%, тогда как общий объем экспорта за этот период увеличился на 27%.

Винсент Виллем ван Гог. Натюрморт с бутылками и раковиной каури. 1884

Второе место по экспорту вина из Грузии занимает Украина (3,1 млн бутылок), третье — Китай (2,3 млн), четвертое — Казахстан (1,4 млн), пятое — Польша (1,3 млн).

По темпам роста экспорта грузинского вина на первом месте оказалась Япония. В январе-мае текущего года в эту страну было поставлено 97 668 бутылок грузинского вина, что на 186% превысило показатель аналогичного периода прошлого года. На 109% возрос экспорт винодельческой продукции в Великобританию и достиг 45 210 бутылок, на 87% — в Чехию (24 408 бутылок).

Экспорт грузинского вина за этот период осуществили 172 винодельческие компании.

Кроме того, из Грузии в 20 стран мира было вывезено 6,7 млн бутылок бренди, что на 21% превышает показатель за январь-май прошлого года. За этот же период в 20 стран мира было экспортировано 134 бутылки чачи (грузинской водки), рост экспорта составил 82%.

Доходы, полученные Грузией от экспорта различной винодельческой продукции, достигли $123,7 млн, что на 22% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.