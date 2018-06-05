Ярославль, 5 июня, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев сомневается, что 23 млн на новую схему дорожного движения будут потрачены эффективно. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославль

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Ярославля, Ярославского и Тутаевского районов, а также ГКУ «Ярдорслужба» заказали выполнение исследовательской работы «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская». По словам Абдуллаева, разработка схемы является частью программы «Безопасные и качественные дороги».

«В этом году заканчиваются работы по текущему ремонту дорог в рамках программы, далее должен последовать более серьезный капитальный ремонт. И в плане мероприятий создание схемы развития до 2025 года значится. Делать ее, несомненно, надо, потому что развитие необходимо. Однако возникает вопрос — куда делась старая схема, разработанная еще при Урлашове? Я сомневаюсь, что и в этом случае деньги будут потрачены эффективно. У нас нет бюджетного планирования на такой большой срок. Кроме того, очень сжаты сроки разработки схемы. Ничто не мешало сделать ее раньше. С бытовой точки зрения все это выглядит как распил», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Темур Абдуллаев.

При этом Абдуллаев говорит, что разработать планы развития дорог и транспорта самостоятельно ярославские чиновники не могли. По мнению активиста, в профильных структурах местных органов власти и региональных департаментов нет специалистов соответствующей компетенции.