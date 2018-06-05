Ярославль, 5 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Новый заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко на встрече с журналистами пообещал, что придет на митинг против ввоза в регион мусора из Москвы и Московской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Аксютенко

На вопрос нашего корреспондента — как Алексей Аксютенко, прибывший в Ярославль из Красноярска, относится к самой больной теме для города — ввозу мусора из Москвы, — тот не дал определенного ответа:

«Никак не отношусь. Потому что в каждой теме, которая обсуждается, мне нужно разобраться, сформировать свое мнение. Я пока вижу две позиции: первая — нет ввозу, вторая — инвестиционный проект для развития. Я ни в одной, ни в другой не разбирался, поэтому я не могу сказать, как отношусь», — сказал он.

Корреспондент ИА REGNUM задал уточняющий вопрос: собирается ли заместитель мэра на митинг 6 июня.

«Если пригласите, то приду, почему же нет. Единственное, мне там пока нечего будет сказать. Скажите только, во сколько, чтобы это с работой по времени не совпало. В 18:30? Отлично, придем на митинг», — сказал Алексей Аксютенко.

После этого нам пришлось еще раз уточнить — означает ли это, что заммэра будет присутствовать на антимусорном митинге. Он еще раз ответил утвердительно и в свою очередь поинтересовался — почему это так удивляет?

Ответ, что в этом случае он станет первым чиновником, посетившим подобное мероприятие, вызвал у Алексея Аксютенко возражение:

«Откуда вы знаете, что чиновники на ходят на эти митинги? Вы их всех в лицо знаете? Может, они там присутствуют, с плакатами?»

Пришлось уточнить, что корреспондент имеет в виду чиновников «первого эшелона» — первых лиц города и области.