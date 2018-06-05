Москва, 5 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. В Москве в первые выходные лета уже традиционно состоялся крупнейший семейный фестиваль развлечений «Мультимир». В огромном 75-м павильоне ВДНХ был выстроен целый город, в котором жили персонажи мультфильмов. Детей и взрослых ждали теплые объятия любимых героев, развивающие игры, премьеры новых мультиков, а также настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и вкусное угощение — эскимо и сахарная вата. Многие уже знают об этом празднике и ждут его, о чем засвидетельствовала огромная очередь, возникшая у павильона в первый же день работы «Мультимира».

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Мультимир» Фестиваль развлечений «Мультимир»

На двадцати тысячах квадратных метров расположились игровые площадки, созданные сотрудниками анимационных студий. Маленькие и скромные проекты занимали площади поменьше, а крупные студии освоили большие игровые зоны. По главной улице этого удивительного мира гуляли Маша и Медведь, Ми-ми-мишки, девочки из «Сказочного патруля», Кот Матроскин и другие мультгерои, в том числе — из зарубежных сериалов. Если в первый год проведения «Мультимира» зарубежные компании со скепсисом воспринимали перспективы участия в фестивале, то после первого успешного фестиваля они стали всё активнее подключаться к общей работе.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Мультимир» Маша и Медведь и другие персонажи мультфильмов сошли с экрана

Для гостей «Мультимира» была подготовлена обширная развлекательная программа: каждый день на разных стендах проходили конкурсы, игры, флешмобы, выставки, мастер-классы. Кроме того, можно было поучаствовать в большом квесте по всему городу.

«ЯиГрушка» и Ravensburger предложили поиграть в настольные игры, «Наукомания» — провести химические опыты, «Три кота» — пройти увлекательный лабиринт, «Летающие звери» — примерить крылья, «Дракоша Тоша» — поучаствовать в шоу мыльных пузырей, телеканал «МУЛЬТ» — прокатиться на детской горке, окунуться в бассейн из шариков…

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Мультимир» Массовики-затейники

В первый же день фестиваля огромным вниманием детей пользовался стенд телеканала «Мультимузыка», где можно было спеть в караоке песни из любимых мультсериалов, потанцевать под знакомые мелодии, поиграть на огромном синтезаторе, разучить танцевальные движения под гимн телеканала.

На главной сцене «Мультимира» все пять дней, с утра до вечера, проходили увлекательные представления с участием лучших детских музыкальных коллективов страны. Несколько раз в день по центральной аллее «Мультимира» все ростовые куклы проходили торжественным парадом.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Мультимир» Все на одной сцене

Для профессионалов в отдельном тихом зале над 75-м павильоном была организована деловая программа: прошли презентации новых анимационных проектов, обсуждения актуальных тенденций и рабочие встречи. Вечером 30 мая для приглашенных гостей состоялась церемония награждения российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования «Мультимир». В отличие от шумного дневного открытия церемония прошла в камерной, уютной атмосфере. К концу насыщенного рабочего дня устают как работники стендов — сотрудники мультипликационных студий, приглашенные психологи, аниматоры, актеры, — так и родители. Некоторые из них охотно клеят на спину своих детей специальные карточки с номером телефона, поскольку угнаться за восторженным ребенком, перебегающим с одного стенда на другой, зачастую невозможно. Не устают от перенасыщения ярких красок и положительных эмоций, кажется, только ребята, для которых посещение «Мультимира» становится главным событием наступающего лета.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Мультимир» Счастливые гости фестиваля

Организаторами фестиваля «Мультимир» выступают ВГТРК, компания «Цифровое Телевидение», ВДНХ, Ассоциация анимационного кино и компания «0+ Медиа».