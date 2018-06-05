В Москве лето началось с «Мультимира»
Москва, 5 июня, 2018, 12:30 — ИА Регнум. В Москве в первые выходные лета уже традиционно состоялся крупнейший семейный фестиваль развлечений «Мультимир». В огромном 75-м павильоне ВДНХ был выстроен целый город, в котором жили персонажи мультфильмов. Детей и взрослых ждали теплые объятия любимых героев, развивающие игры, премьеры новых мультиков, а также настоящий пляж, огромный батут, гигантская песочница и вкусное угощение — эскимо и сахарная вата. Многие уже знают об этом празднике и ждут его, о чем засвидетельствовала огромная очередь, возникшая у павильона в первый же день работы «Мультимира».
На двадцати тысячах квадратных метров расположились игровые площадки, созданные сотрудниками анимационных студий. Маленькие и скромные проекты занимали площади поменьше, а крупные студии освоили большие игровые зоны. По главной улице этого удивительного мира гуляли Маша и Медведь, Ми-ми-мишки, девочки из «Сказочного патруля», Кот Матроскин и другие мультгерои, в том числе — из зарубежных сериалов. Если в первый год проведения «Мультимира» зарубежные компании со скепсисом воспринимали перспективы участия в фестивале, то после первого успешного фестиваля они стали всё активнее подключаться к общей работе.
Для гостей «Мультимира» была подготовлена обширная развлекательная программа: каждый день на разных стендах проходили конкурсы, игры, флешмобы, выставки, мастер-классы. Кроме того, можно было поучаствовать в большом квесте по всему городу.
«ЯиГрушка» и Ravensburger предложили поиграть в настольные игры, «Наукомания» — провести химические опыты, «Три кота» — пройти увлекательный лабиринт, «Летающие звери» — примерить крылья, «Дракоша Тоша» — поучаствовать в шоу мыльных пузырей, телеканал «МУЛЬТ» — прокатиться на детской горке, окунуться в бассейн из шариков…
В первый же день фестиваля огромным вниманием детей пользовался стенд телеканала «Мультимузыка», где можно было спеть в караоке песни из любимых мультсериалов, потанцевать под знакомые мелодии, поиграть на огромном синтезаторе, разучить танцевальные движения под гимн телеканала.
На главной сцене «Мультимира» все пять дней, с утра до вечера, проходили увлекательные представления с участием лучших детских музыкальных коллективов страны. Несколько раз в день по центральной аллее «Мультимира» все ростовые куклы проходили торжественным парадом.
Для профессионалов в отдельном тихом зале над 75-м павильоном была организована деловая программа: прошли презентации новых анимационных проектов, обсуждения актуальных тенденций и рабочие встречи. Вечером 30 мая для приглашенных гостей состоялась церемония награждения российской индустриальной премии в сфере анимации и лицензирования «Мультимир». В отличие от шумного дневного открытия церемония прошла в камерной, уютной атмосфере. К концу насыщенного рабочего дня устают как работники стендов — сотрудники мультипликационных студий, приглашенные психологи, аниматоры, актеры, — так и родители. Некоторые из них охотно клеят на спину своих детей специальные карточки с номером телефона, поскольку угнаться за восторженным ребенком, перебегающим с одного стенда на другой, зачастую невозможно. Не устают от перенасыщения ярких красок и положительных эмоций, кажется, только ребята, для которых посещение «Мультимира» становится главным событием наступающего лета.
Организаторами фестиваля «Мультимир» выступают ВГТРК, компания «Цифровое Телевидение», ВДНХ, Ассоциация анимационного кино и компания «0+ Медиа».