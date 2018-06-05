Барнаул, 5 июня, 2018, 12:36 — ИА Регнум. На станции Повалиха (Алтайский край) едва не погиб житель Барнаула, вознамерившийся сфотографировать себя на телефон, находясь на крыше грузового вагона. Подробности ЧП на железной дороге корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 июня, в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.

Пресс-служба Алтайского линейного управления МВД России на транспорте Житель Барнаула лезет на крышу вагона, чтобы сфотографировать себя

О лежащем возле вагона одного из грузовых поездов мужчине полицейских и скорую известил очевидец. По его свидетельству, любитель экстрима получил травму, когда залез на крышу грузового вагона и задел контактный провод плечом. Медики диагностировали у пострадавшего сильный ожог тела и электротравму. Сейчас он находится в одной из городских больниц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сразу два железнодорожных инцидента с пострадавшими произошли на Алтае в начале 2018 года. Житель Заринска погиб под колесами грузового поезда. Еще один мужчина остался без ног на участке пути Штабка-Южный.