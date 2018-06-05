Калининград, 5 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. На Свято-Елисаветинский женский монастырь в Калининградской области совершено нападение. Как сообщили сегодня, 5 июня, корреспондент ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета России, 31-летний пьяный мужчина «повел себя агрессивно по отношению к монахиням».

Стоп-кадр kld.sledcom.ru Момент нападения на полицейского (хулиган бросает картину) в калининградском монастыре

На видеокадрах видно, как хулиган в полураздетом виде буквально гоняет монахинь по территории и по храму, сбивает женщин с ног, бьет их по голове.

Прибывший по сигналу участковый также получил побои. Сначала злоумышленник бросил в полицейского картину в деревянной раме, а затем ударил ногой и попытался полезть в драку.

Выяснилось, что преступление совершил 31-летний уроженец города Гусева Калининградской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Свято-Елисаветинский женский монастырь расположен в поселке Приозерье Славского района. Имеет подворья в городе Калининграде и Абхазии. Настоятельница монастыря игуменья Елисавета (Кольцова) известна как художница. Её живопись выставлена на православных выставках Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода.