Красноярск, 5 июня, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В школах Красноярска продолжается запись детей в первые классы. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июня, в мэрии Красноярска, по предварительным данным, 1 сентября 2018 года за парты в городе должны сесть около 13,5 тыс. первоклассников. При этом около 10 тыс. детей уже записались, а остальные — нет. В образовательных учреждениях ждут заявлений ещё от более трёх тысяч красноярских семей до 1 сентября.

Григорий Васецкий. Первое сентября. 1960

В мэрии уточнили, что с 1 февраля по 30 июня школы принимают заявления от семей, которые зарегистрированы на микроучастке учреждения. А если семья хочет записать ребёнка в школу не по прописке, то обращаться в образовательное учреждение нужно с 1 июля. Детей будут принимать в первые классы при наличии свободных мест.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, формирование первых классов в Красноярском крае началось с 1 февраля 2018 года. По данным Главного управления образования администрации Красноярска, в 115 школах города сформируют более 500 первых классов.