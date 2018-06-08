Москва, 8 июня, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Согласие «Газпрома» с требованиями турецкой стороны трактуется либеральными критиками России исключительно как «проигрыш» и «поражение». Между тем, если взглянуть на российско-турецкие экономические отношения масштабнее, картина перестает быть столь однозначной. Что позволяет сделать такой вывод, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Сумма уступки со стороны «Газпрома» в пользу турецкой стороны действительно велика, около 1 млрд долл. Ее можно было бы трактовать как «премию за лояльность», ведь значение Турции для России за последние несколько лет весьма усилилось. Речь идет, прежде всего, об альянсе России, Турции и Ирана, показавшем свою эффективность в перехвате инициативы у прочих интересантов в ходе сирийского конфликта. Но дело не только в этом — если просуммировать доходы, получаемые Россией от торговли газом с Турцией, выходит немаленькая величина в 13 млрд долл. за два года. Поэтому скидку задним числом называть «поражением» вряд ли стоит.

Тем более что практика таких скидок обычна для рынка энергоресурсов и уже применялась «Газпромом» по отношению к особо стабильным клиентам. И даже торговлей газом дело совсем не исчерпывается, у России и Турции как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе есть высокобюджетные совместные проекты, уже приносящие прибыль российской стороне, как, например, АЭС «Аккую», которую строит Росатом. Учитывая растущий интерес к взаимовыгодному сотрудничеству, можно считать газпромовскую уступку весьма удачным вложением.

Читайте подробности: Что стоит за решением Москвы заплатить 1 млрд долларов Турции?

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