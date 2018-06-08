«Газпром» уступил Турции скидку ради будущих прибылей России
Москва, 8 июня, 2018, 05:06 — ИА Регнум. Согласие «Газпрома» с требованиями турецкой стороны трактуется либеральными критиками России исключительно как «проигрыш» и «поражение». Между тем, если взглянуть на российско-турецкие экономические отношения масштабнее, картина перестает быть столь однозначной. Что позволяет сделать такой вывод, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.
Сумма уступки со стороны «Газпрома» в пользу турецкой стороны действительно велика, около 1 млрд долл. Ее можно было бы трактовать как «премию за лояльность», ведь значение Турции для России за последние несколько лет весьма усилилось. Речь идет, прежде всего, об альянсе России, Турции и Ирана, показавшем свою эффективность в перехвате инициативы у прочих интересантов в ходе сирийского конфликта. Но дело не только в этом — если просуммировать доходы, получаемые Россией от торговли газом с Турцией, выходит немаленькая величина в 13 млрд долл. за два года. Поэтому скидку задним числом называть «поражением» вряд ли стоит.
Тем более что практика таких скидок обычна для рынка энергоресурсов и уже применялась «Газпромом» по отношению к особо стабильным клиентам. И даже торговлей газом дело совсем не исчерпывается, у России и Турции как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе есть высокобюджетные совместные проекты, уже приносящие прибыль российской стороне, как, например, АЭС «Аккую», которую строит Росатом. Учитывая растущий интерес к взаимовыгодному сотрудничеству, можно считать газпромовскую уступку весьма удачным вложением.
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