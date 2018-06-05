Курган, 5 июня, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Экологическая обстановка уральских регионов самая неблагополучная в стране. Общественная организация «Зелёный патруль» к 5 июня 2018 года, ко Дню эколога, составила рейтинг субъектов Российской Федерации, где аналитики принимали во внимание природоохранный, промышленно-экологический и социально-экологический индексы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Загрязнение

Как отмечает председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин, весна 2018 года, в первую очередь, запомнилась многочисленными акциями протеста против функционирующих или планируемых для строительства мест под полигоны твёрдых коммунальных отходов. Безусловный антилидер в этом Московская область, где данная проблема назревала десятилетиями. Экологический рейтинг Подмосковья находится на 83 месте рядом с аутсайдерами — Челябинской и Свердловской областями.

Десятка антилидеров в совокупности параметров рейтинга весны 2018 года выглядит следующим образом: Свердловская, Челябинская, Московская, Иркутская, Брянская области, Бурятия, Нижегородская область, Красноярский край, Оренбургская область, Еврейская АО.

Если смотреть по индикаторам, то самый низкий природоохранный индекс (сюда входит состояние атмосферы, водных ресурсов, земельных, биоресурсов), то есть первое место снизу занимает Челябинская область. Свердловская область — восьмое место антирейтинга, десятое — Ямало-Ненецкий автономный округ, одиннадцатое — Ханты-Мансийский автономный округ.

Промышленно-экологический индекс (сюда входит наука и технология, ответственность бизнеса, ТБО и промышленные отходы, продукция и услуги) из уральских регионов самым низким оказался у Курганской области — 12 место антирейтинга. Социально-экологический индекс (совокупность экологического поведения граждан, образование и культура, среда обитания, информационно-технологический климат) самый низкий среди регионов Уральского федерального округа у Свердловской области — третье место снизу по России.

Самыми экологически чистыми регионами, согласно рейтингу, стали Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская, Белгородская, Мурманская области, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашия, Коми.